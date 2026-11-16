律师称美国庇护听证加速进行——《卫报》

美国移民法院正在加快审理庇护案件，有时只给移民及其律师几天时间准备。《卫报》报道称，消息来自代表庇护申请人的律师。

律师科琳·贝思表示，新奥尔良一家法院给了她四天时间，为一个六口之家准备庇护听证。此前定于2028年7月举行的听证会被提前到一个早得多的日期，案件被列为优先事项。随后，该案未经当事人许可被移交给克利夫兰的一名法官，听证会被安排以线上形式举行。

案件在法院之间移交

律师表示，最初计划在明年举行的听证日期可能被提前数周。这使寻找代理人和收集证据更加困难。在堪萨斯城工作的律师吉内夫拉·阿尔贝蒂表示，案件被取消、转交给其他法官并被调动，且没有清晰的顺序。

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报道还称，移民可能被分配给该国其他地区的法官，其中包括其案件适用的相关判例所在司法辖区以外的法官。律师称，这些程序也影响了在没有父母或法定监护人陪同下抵达美国的未成年人：他们的案件可能由来自其他州的指定法官远程审理。

法官辞职与庇护申请被拒

根据Transactional Records Access Clearinghouse的数据，美国移民法官6月驳回了94%的庇护案件。《卫报》指出，从2024年10月到2026年9月底，共有279名移民法官辞职或被解雇，占法官总数的38%。

律师将人员短缺和程序加速与唐纳德·特朗普总统政府要求加强驱逐出境的压力联系起来。他们还表示，新规定使提交证据、申请更多时间以及在当事人办理另一种移民身份期间暂停程序变得更加困难。

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