Aeroméxico航空公司将于2027年扩大从墨西哥墨西哥城国际机场出发的航线网络，新增六条飞往美国和波多黎各的直飞航线。据Mexico News Daily报道，此次扩张是在该航空公司与达美航空商业联盟的框架内进行的。

6月开通三个目的地

6月，Aeroméxico将开始运营从墨西哥城飞往纳什维尔、新奥尔良和圣胡安的航班。飞往纳什维尔的航班将于6月13日开通，飞往新奥尔良的航班将于6月17日开通，飞往圣胡安的航班将于6月24日开通。这些航线均每周运营四次。

该公司表示，它将成为唯一在这三个目的地提供直飞航班的航空公司。飞往纳什维尔和新奥尔良的航线将使用99座的Embraer 190飞机，飞往圣胡安的航线将使用可搭载166名乘客的波音737-8飞机。

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飞往加利福尼亚州、佛罗里达州和俄勒冈州的航班

Aeroméxico此前还宣布，将开通从墨西哥城飞往加利福尼亚州奥兰治县、佛罗里达州劳德代尔堡和俄勒冈州波特兰的每日全年航班。这三条航线计划于2027年1月开始运营，并计划使用波音737-8飞机执飞。

此外，自2027年6月3日起，该航空公司将在墨西哥城与得克萨斯州奥斯汀之间增加第二个每日航班。加上现有飞往达拉斯—沃思堡、休斯敦和圣安东尼奥的航线，这将使Aeroméxico每天从墨西哥城飞往得克萨斯州的航班达到六班。

据Aviation Week援引Sabre Market Intelligence的数据，2025年，往返墨西哥城与纳什维尔、新奥尔良及圣胡安的旅客总数约为101,600人，比前一年增加19%。其中，圣胡安的客流量最大，约为52,800人；纳什维尔为27,900人，新奥尔良为20,900人。

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