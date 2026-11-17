阿联酋迪拜国际机场（DXB）在2026年1月至9月接待了5040万名旅客。据《The National》援引运营商Dubai Airports的消息，这比2025年同期减少28.1%。下降发生在美伊战争背景下，该战争扰乱了该地区的航空运输。

2026年预测

Dubai Airports预计，到今年年底，DXB的旅客吞吐量将超过7000万人次。2025年，该机场接待了创纪录的9520万名旅客，这是全球机场中最高的年度国际旅客吞吐量。达到1亿名旅客的目标已推迟至2027年。

第三季度，旅客吞吐量下降22.1%，至1880万人次。8月是最繁忙的月份，当月机场接待了660万名旅客。印度是DXB最大的国家市场，旅客人数为260万；其后是沙特阿拉伯，为140万；英国为130万。

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技术投资

Dubai Airports正在投资人工智能、预测分析和生物识别技术，以改善旅客流动并提高吞吐能力，同时不对机场进行实体扩建。这些系统整合来自机场服务部门的数据和可视化信息流，使运营团队能够实时监测旅客移动、飞机运行和基础设施状况。

九个月内，起降架次下降27.6%，至24.3万架次；货运量下降23.2%，至121.5万吨。客运航班平均载客率为74%，比一年前低3个百分点。第三季度，99.9%的旅客在离境时于10分钟内完成护照检查，抵达时则于15分钟内完成。

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