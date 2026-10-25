尽管胡塞武装威胁，利雅得机场部分恢复运营——TimesLIVE

沙特阿拉伯利雅得的哈立德国王国际机场于周日部分恢复运营，两个航站楼开始运行。据TimesLIVE报道，此举正值也门胡塞武装表示将继续袭击该机场之际；胡塞武装称该机场为军事目标。

机场管理部门此前一天表示，从周日起，1号航站楼将服务国内航班，2号航站楼将服务国家航空公司的国际航班。与此同时，Flightradar24的数据显示，该机场全天航空交通量较少。

胡塞武装的威胁

胡塞武装军事部门发言人叶海亚·萨里表示，该机场永远不会安全，并敦促航空公司、机场工作人员和乘客不要使用该机场。10月10日，在胡塞武装宣称对一起袭击负责后，机场停止运营。消息来源称，当时有13人死亡，这是十多年来沙特阿拉伯最致命的一次袭击。

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由沙特阿拉伯领导的联盟此前表示，胡塞武装在10月1日至11日期间对该机场发动了20次袭击。周六，胡塞武装还称袭击了该机场和沙特阿拉伯的石油设施，但沙特当局没有直接评论这些说法。

拦截导弹和无人机

沙特民防部门表示，在哈米斯穆谢特和阿哈德拉菲达上空拦截两枚弹道导弹后产生的碎片造成两人受伤，并损坏了住宅楼和车辆。周日早些时候，当局针对利雅得、艾卜哈、哈米斯穆谢特、吉赞和纳季兰发布紧急警报，几分钟后表示危险已经解除。

联盟还报告称，有两架无人机和一枚弹道导弹向利雅得方向发射，另有一枚巡航导弹向哈米斯穆谢特方向发射。随后，该联盟表示已拦截10枚向沙特阿拉伯南部地区发射的弹道导弹。

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