英国盖特威克机场在发生未经授权访问后，关闭了用于支付旅客送机下客费用的自动化 AutoPay 系统。这起网络事件可能导致客户个人数据泄露，其中包括部分支付卡信息。

哪些数据可能被获取

据《The National》报道，机场是由 Times24 UK Limited 公司获悉该事件的，该公司代表 London Gatwick 管理航站楼附近的送客下客区域。机场表示，第三方可能获得了姓名、邮政编码、联系方式、车辆信息和付款记录。

在一些个别情况下，可能被获取的信息包括卡品牌、卡号后四位和有效期。机场表示，正在确定事件的性质和规模，并已通知相关机构。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

通过机场网站付款

AutoPay 系统作为保护账户的预防措施被关闭。同时，旅客仍可使用送客下客区域，并通过机场网站提供的其他方式支付服务费用。

司机在航站楼附近的送客下客区域停留不超过10分钟需支付10英镑。盖特威克是英国第二大机场，每年服务约4300万名旅客。

此前针对机场的攻击

8月，黑客获取了 Manchester Airports Group 旗下三座机场近900万名旅客的数据：曼彻斯特机场、东米德兰兹机场和伦敦斯坦斯特德机场。去年，一起网络攻击还导致欧洲机场出现延误，包括希思罗机场，原因是值机和行李处理系统受到影响。

关注我们在