丹麦哥本哈根机场计划进行大规模扩建，这将使其每年能够服务多达5500万名旅客，并接纳执飞跨大西洋及其他远程航线的大型飞机。目前，机场预计今年的客运量为3450万人次。

据The Local Sweden报道，机场同时正在进行3号航站楼扩建工程。这项面积为6万平方米的扩建项目计划于2027年6月启用。

新增飞机停机位和跑道调整

新计划 предусматривает在机场西北部为更大型飞机建设停机位。计划还包括迁移并缩短横穿机场区域的跑道，以腾出空间用于进一步发展。

该项目包括扩建航站楼和旅客基础设施。机场还希望为适应安全、可持续发展和技术方面的新要求预留条件。

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押注中转航班

机场首席执行官克里斯蒂安·波尔森表示，此次扩建旨在加强丹麦的国际联通性，并创造就业和经济增长机会。他表示，对于开放的丹麦经济而言，与其他国家的联系十分重要，这些联系让企业获得市场准入，也为该国带来游客和投资。

机场商务总监彼得·克罗格斯高指出，哥本哈根约每四名旅客中就有一人需要转机。他预计中转旅客数量将继续增长，其中包括来自瑞典和挪威的旅客。

SAS航线网络负责人埃里克·韦斯特曼表示，该航空公司正专注于发展盈利的跨大西洋航线以及与亚洲的航线连接，并在更长期内发展与南美洲的连接。机场预计将在2028年完成项目规划阶段，之后将申请分阶段扩建的许可。机场表示，计划限制对邻近地区居民造成的噪音和空气污染。

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