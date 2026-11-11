美国非洲司令部（AFRICOM）计划在摩洛哥使用一架赛斯纳 Model 208B Grand Caravan飞机，演示自主伤员后送能力。该飞机将配备Merlin Labs公司的Merlin Pilot系统，开发商将其描述为由人工智能控制的“第二飞行员”。The War Zone对此进行了报道。

此次演示是AFRICOM自主伤员后送行业技术挑战赛第一阶段的一部分，计划在美国政府2027财年初进行。该司令部与Merlin签订了一份价值50万美元的合同，以支持此次测试。

演示场景

根据Merlin Labs的计划，这架飞机须完成完整的任务周期：接收任务、规划航线、自主起飞并飞往野外伤员集结点。在模拟装载患者后，它必须返回指定地点并自主降落。

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该公司表示，Merlin Pilot应能在没有飞行机组或远程地面控制站的情况下完成飞行规划、导航、应对突发情况及完成任务。该系统还应根据危险情况调整航线，通过自然语言处理与空中交通管制员保持通信，并在通信中断时按照商定计划继续飞行。

医疗设备

Grand Caravan计划配备医疗模块，包括供氧、电源以及患者监测设备的固定装置。Merlin称，大型货舱门和机舱平整的地板将使担架能够从地面高度装载，无需绞车、专用设备或螺旋桨产生的气流。

Merlin Labs认为，未来这一架构可适配载重能力更大、机舱可容纳多名患者、医疗设备和陪护人员的双发Beechcraft King Air。自主后送可能对驻扎在非洲偏远地区的美军部队有用，因为那里获得医疗援助受到长距离和安全威胁的限制。

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