联合国机构呼吁提供890万美元，用于援助约5万名从埃塞俄比亚逃离冲突并抵达肯尼亚的人。Nation Kenya报道称，这笔资金计划在未来三个月内用于食品、住所、供水和卫生、登记以及保护服务。

为难民提供援助

联合国难民事务高级专员公署正与国际移民组织和联合国儿童基金会共同筹措资金。联合国难民署驻肯尼亚代表法蒂玛·穆罕默德-科尔表示，该组织正为近1.2万人调配紧急生活必需品和临时住所材料。对人道主义需求和保护需求的评估也仍在进行。

涌入莫亚莱的人群

人道主义工作人员持续记录到有人抵达边境城镇莫亚莱。肯尼亚红十字会地区分支负责人马利克·阿丹表示，部分难民抵达该镇，另一些人则留在营地。周五，在肯尼亚一侧的边境地区仍能听到来自埃塞俄比亚境内的枪声。

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最大的营地已迁至镇外，约有5000人，主要是妇女和儿童。肯尼亚红十字会还报告称，一名难民母亲在当地医院诞下首名婴儿。

应对计划

国际移民组织表示，肯尼亚政府和人道主义合作伙伴正在制定一项最多覆盖8万人的应对计划，并预计可能会有新的人员抵达以及人道主义需求增加。该组织强调，关于抵达人数的数据为初步数据，可能发生变化。目前，大多数越过边境的人由当地社区接纳。

紧急援助计划包括提供住所和基本生活用品、为最脆弱家庭提供单独支持、安装储水罐、发放净水片，以及评估和监测需求。

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