秘鲁环境监管机构OEFA在该国14个地区发现了58处矿业设施，这些设施的尾矿库可能在厄尔尼诺期间遭受强降雨和洪水影响。设施所有者被要求提供应急响应计划以及已采取措施的信息，The Rio Times报道。

这些设施位于拉利伯塔德、卡哈马卡、安卡什、利马、瓦努科、帕斯科、胡宁、万卡韦利卡、伊卡、阿亚库乔、阿普里马克、普诺、阿雷基帕和莫克瓜等地区。OEFA警告称，强降雨可能导致废物储存设施溢出，或削弱支撑拦截废物大坝的地基。

对水和土壤的风险

一旦大坝发生破坏，矿业废物中的重金属可能进入河流、地下水和土壤。这也可能影响为居民提供饮用水及用于灌溉的取水设施。该机构计划核查设施关键组成部分的状况是否与所有者提供的数据相符，并继续监测尾矿库和分析检查报告。

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国家厄尔尼诺委员会ENFEN于10月30日维持了关于沿海厄尔尼诺的警报。该委员会预测，秘鲁北部和中部海岸以及西部高地地区从11月至1月的降雨量将高于正常水平。利马附近的奇永河、里马克河和卢林河流域预计自12月起将出现高于正常水平的河流径流。

加强检查

国家矿业和能源安全监管机构Osinergmin于8月表示，在厄尔尼诺到来前已加强对矿业基础设施的检查。专家检查了由Volcan公司运营的塞罗德帕斯科尾矿库大坝，以及属于Minera Alpayana公司Yauliyacu部门的钦昌尾矿库大坝。检查人员重点关注持续监测、排水系统维护以及用于追踪土壤稳定性的仪器。

OEFA还表示，已为全国逾1,000家受监管企业和机构开展厄尔尼诺防备培训。该警报涉及潜在风险，而非已记录的矿业废物泄漏。

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