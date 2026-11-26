标普全球评级正在考虑将英伟达的信用评级从AA下调至AA-。该机构将此次审查与对该公司企业治理做法的担忧，以及其对首席执行官黄仁勋的高度依赖联系起来，TechCrunch报道。

评级审查将持续最多90天

标普全球评级计划在90天内完成审查。如果作出负面决定，英伟达的评级可能被下调至AA-，这是该机构评级体系中的第四高等级。同时，该公司仍将保留投资级评级。

标普认为，黄仁勋被解除职务及随后回归，引发了对管理层监督薄弱和缺乏继任规划的质疑。该机构还指出了关键人物风险，即英伟达未来的成功在很大程度上依赖其首席执行官。

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对人工智能基础设施融资的潜在影响

评级下调可能提高英伟达的借款成本。该公司为被称为neocloud的新型云计算服务商以及其他基础设施公司提供财务支持，这些公司没有自身可靠的信用状况。英伟达评级降低可能使它们的债务融资成本更高，或要求提供更多担保。

8月，英伟达宣布计划与包括高盛、阿波罗和黑石在内的六家金融机构共同为人工智能基础设施安排5000亿美元融资。根据最初条款，英伟达本应为25%的贷款提供担保，但据彭博社报道，贷款方在黄仁勋被解除职务并回归之前，就已要求提高担保比例。潜在的评级下调可能强化此类要求。

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