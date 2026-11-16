在新加坡，传染病管理局（CDA）获指定为世界卫生组织感染预防与控制合作中心。这是首个获指定通过感染预防来加强卫生系统的世卫组织合作中心，亚洲新闻台报道。

这一指定认可了新加坡在感染预防与控制方面的经验。它使该国能够参与世卫组织的国际工作，同时借鉴其他国家的经验，以改进自身的医疗实践。

与区域国家的合作

CDA将与世卫组织及其成员国合作，重点是在西太平洋区域开展合作。相关工作包括技术交流、专业人员培训以及知识和最佳实践的分享。

该机构将帮助各国发展国家感染预防计划，加强对与医疗服务相关感染的监测，并参与制定国际建议。计划特别关注提升医疗卫生机构的能力，包括长期照护机构。

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世卫组织首席科学家西尔维·布里安表示，这一伙伴关系应有助于各国将基于科学证据且有效的感染预防与控制措施纳入更安全、更具韧性的卫生系统。

卫生系统面临的挑战

卫生部长兼社会政策统筹部长王乙康在感染预防与控制会议上列举了四项挑战：微生物对抗菌药物的耐药性、气候变化、对疫苗接种的怀疑态度以及新一轮大流行的风险。他强调，不当使用抗生素会助长耐药细菌的出现。

CDA指出，新地位建立在新加坡十多年来发展国家感染预防与控制体系的工作基础上。2018年，该国启动了医疗机构同行评估计划，该计划的第二轮今年已在11家公立医院完成。CDA首席执行官弗农·李表示，计划在今年或明年将该项目扩展至私立医院。

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