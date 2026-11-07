空客宣布，在德国曼兴完成了配备“台风”通用雷达系统Mark 1的改装A320 ATRA飞机的投入运行。最近的飞行确认，飞机和雷达能够在空中按预期运行，AeroTime报道，援引空客的消息。

A320 ATRA将在空客曼兴基地作为飞行实验室运行，用于ECRS Mk1雷达的进一步开发和验证。该系统正为德国和西班牙的“台风”战斗机开发。这架飞机配备了由空客曼兴工程师设计和组装的尖锐“台风”机鼻部段。

A320飞行实验室

ATRA，即先进技术研究飞机，隶属于德国航空航天中心DLR。它于2025年1月21日从不伦瑞克的DLR机场进行了装配新机鼻部段后的首次飞行。空客防务与航天和空客商用飞机团队重新设计了机身前部，并加强了飞机结构，以安装该机鼻部段。

机上铺设了数百米数据传输电缆，并安装了液冷和风冷系统，以调节雷达温度。客舱内的工作站使工程师能够实时监测系统运行，并评估新软件版本和雷达功能。

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空客E-Scan雷达项目经理托马斯·赫希在2025年1月解释称，A320 ATRA的飞行许可程序明显更短，且可比“台风”战斗机在空中停留更长时间。这为在真实飞行条件下进行测试提供了更多时间，无需动用战斗机。

用于“台风”的雷达

配备有源相控阵天线的ECRS Mk1雷达由Hensoldt和Indra根据与空客防务与航天签订的合同开发。该雷达将增强“台风”战斗机在空对空任务中的能力，后续软件更新预计将增加扩展的空对地和电子战功能。

2025年6月，Hensoldt宣布生产首批配备升级处理器、电源系统和天线控制系统的雷达。截至2026年6月8日，Hensoldt和Indra已开始在试验期间可用的目标和协作目标上测试该系统，为计划中的空中测试做准备。

ECRS Mk1计划用于Quadriga项目的38架德国“台风”战斗机以及西班牙的Halcón I飞机。2025年10月，Hensoldt还确认，德国订购的20架“台风”Tranche 5战斗机将配备该系统。在Quadriga飞机上安装雷达以及向德国和西班牙交付的计划定于2027年。

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