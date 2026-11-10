在以色列，“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特与“以色列是我们的家园”党领导人阿维格多·利伯曼同意与极端正统派政党举行谈判，以组建新政府。据以色列第13频道报道，阿纳多卢通讯社报道，他们决定在考虑替代政府方案前，穷尽与这些政治力量达成协议的可能性。

谈判取代少数派政府

据该电视台消息，艾森科特请求利伯曼协助谈判，并尝试与极端正统派政党达成谅解。这推迟了在阿拉伯政党支持下组建少数派政府的可能性。艾森科特与“统一妥拉犹太教”党之间的谈判已经开始。

“统一妥拉犹太教”党在议会中拥有7个席位，沙斯党拥有6个席位。两党合计控制议会120个席位中的13席。艾森科特的联盟拥有48席，因此两个极端正统派政党的加入将使其获得议会多数所需的61席。

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围绕兵役的分歧

极端正统派犹太人的征兵问题仍是达成联合政府协议的关键障碍。他们的政党坚持保留宗教学院学生免服兵役的豁免，而“变革联盟”的政治力量则主张扩大征兵范围。此前反对这类例外的利伯曼表示，为组建一个没有本雅明·内塔尼亚胡的政府，他准备作出让步，但强调自己并未放弃全民服役的原则。

据第12频道报道，极端正统派政党为支持由艾森科特领导的政府提出了四项条件。其中包括暂时停止征召极端正统派犹太人、停止逮捕逃避兵役者并在此期间不对他们实施制裁，以及由政府法律顾问和议会外交与国防委员会批准拟议机制。

周日晚间，以色列总统艾萨克·赫尔佐格授权艾森科特组建政府。67名议员推荐了他的候选资格，46人推荐内塔尼亚胡，另有7人弃权。艾森科特有28天时间组建联盟，总统可将这一期限再延长14天。

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