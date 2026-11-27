受命组建以色列政府的加迪·艾森科特宣布，已与“以色列是我们的家园”党和“民主党”签署两项联合执政协议。他还承诺将在八天内完成新政府的组建，尽管与现任总理本雅明·内塔尼亚胡所属利库德集团的谈判没有取得进展，阿纳多卢通讯社报道。

与利库德集团的谈判

艾森科特表示，他所属的“亚沙尔”党与利库德集团的谈判团队在过去两周内举行了五次会晤。他称，利库德集团多次拒绝加强谈判的提议。

艾森科特还表示，内塔尼亚胡的政党没有表现出推动讨论实质性议题的意愿。据他所说，利库德集团代表专注于包含总理职位轮换的权力分配模式，但未就其他议题提出让步或具体建议。

与此同时，艾森科特指出，如果利库德集团改变做法并准备作出妥协，他愿意继续对话。他补充说，自己正在与“共同”党就协议开展工作。

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授权期限

艾森科特组建政府的初始授权期限将于12月6日到期。他可以请求以色列总统艾萨克·赫尔佐格一次性延长14天。

以色列公共广播机构KAN此前一天报道称，“亚沙尔”党与极端正统派联盟“联合妥拉犹太教”之间的谈判取得进展。谈判涉及有关极端正统派犹太人服兵役立法的初步协议。

11月8日，在67名以色列议会议员推荐艾森科特的候选资格后，赫尔佐格授权他组建政府。内塔尼亚胡获得46名议员的推荐，另有7人未支持任何一名候选人。这些推荐并不保证艾森科特能在以色列议会获得对新政府的信任投票。

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