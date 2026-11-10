在阿拉伯联合酋长国阿布扎比，在线学院Unified Champion Schools Inclusion Academy正在运营，并计划到2030年培训6000名教育工作者，为有智力障碍和发育障碍的学生创建包容性教育环境。

该学院由Special Olympics全球教育包容中心负责。该项目自8月起实施，通过体育向教育工作者、教练和社区领袖传授创建包容性学习环境的实用方法，《国民报》报道。

提供六种语言的在线课程

该培训项目主要面向教师、特殊教育工作者、教练和学校校长。家长和其他对包容性教育感兴趣的人也可以参加。入选者将能够申请线下培训。

Special Olympics全球教育包容中心副总裁萨林·埃尔-萨马拉尼表示，完成在线课程需要7至9小时。课程提供阿拉伯语、法语、英语、西班牙语、简体中文和俄语版本。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

培训区域教练

该倡议旨在缩小包容性政策与教育工作者将其付诸实践的能力之间的差距。埃尔-萨马拉尼指出，这不仅关乎儿童进入课堂的机会，也关乎他们参与学校生活、建立友谊以及获得归属感。

Special Olympics计划培训250名区域教练，他们将协助在不同国家培训教育工作者。项目参与者还应将所学知识传授给所在学校的同事。面向教育工作者的国际活动计划于2027年10月在智利圣地亚哥举行的Special Olympics世界运动会期间举办。

Special Olympics全球教育包容中心于2020年成立，得益于总统谢赫·穆罕默德提供的2500万美元捐款。该中心将延续2019年在阿布扎比举行的Special Olympics世界夏季运动会的遗产。

关注我们在