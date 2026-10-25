十名几内亚比绍民间社会代表表示，塞内加尔达喀尔的一场会议由非洲联盟委员会和马尔蒂·阿赫蒂萨里和平基金会资助。他们还否认联合国机构参与遴选与会者或资助该活动，据《The Rio Times》报道。

围绕会议参与者的争议

这次社会活动人士会议于2026年10月19日举行。10月24日，该团体在比绍发表声明，回应Movimento Nacional网络提出的质疑。该网络称自己未获邀参加讨论，并质疑与会者的代表性。

声明作者强调，该国民间社会具有多样性，参与有关国家未来讨论的权利并不取决于某一特定平台的认可。文件签署者包括WANEP-GB、几内亚人权联盟、Voz di Paz、妇女政治平台及其他组织。

Movimento Nacional的质疑

Movimento Nacional在致非洲联盟驻几内亚比绍代表奥维迪乌·佩克努的公开信中表示，自己没有获知与非洲联盟特使举行的会议。该网络称该活动不合时宜且适得其反，并要求公开其目标、范围及与会者遴选标准。

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Movimento Nacional还注意到社交媒体照片中出现了联合国开发计划署工作人员，并对援助的公正性表示怀疑。作为回应，这十名活动人士组成的团体称有关联合国开发计划署作用的说法虚假且毫无根据。

缺乏独立确认的资金信息

《The Rio Times》指出，未找到非洲联盟、马尔蒂·阿赫蒂萨里和平基金会或联合国开发计划署就此次会议发表的公开声明。因此，有关资金以及联合国未参与的信息基于该民间活动人士团体的声明，尚未得到独立确认。

该国政治局势

据《The Rio Times》援引Lusa的消息，几内亚比绍军队在近一年前夺取政权。过渡政府于10月8日表示，不具备举行定于2026年12月6日进行的普选的条件。非洲联盟、西非国家经济共同体和塞内加尔正参与有关该国政治过渡的国际接触。

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