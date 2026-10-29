活动人士称定居者在巴勒斯坦袭击记者——半岛电视台

俄罗斯活动人士阿黛尔·绍科表示，以色列定居者在被占领约旦河西岸马萨费尔亚塔地区的巴勒斯坦村庄乌姆·海尔，袭击了她、美国记者贾斯珀·纳撒尼尔以及以色列裔俄罗斯活动人士安德烈·X。半岛电视台援引绍科在社交媒体平台X上的发文报道了此事。

有关殴打和拘留的说法

绍科称，定居者——她称他们携带武器——殴打了这三人、威胁他们，并拿走了设备和个人物品。她称，纳撒尼尔在遭殴打后被喷洒胡椒喷雾，随后被以色列部队拘留。

绍科还表示，安德烈·X在事件中遭受脑震荡，并多次失去意识。她称，他被送上救护车，但没有被送往医院，而是被带到警察局，在那里他一直被拘留且未获得医疗救助。

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绍科发布的视频显示，数名男子殴打纳撒尼尔和安德烈·X，其中一些人携带武器。另一段视频中，以色列安全部队带走纳撒尼尔，他表示自己刚刚遭到殴打。

橄榄采收期间的袭击

半岛电视台还提到10月16日发生在拉马拉东北部阿布法拉的一起事件。该媒体称，被其称为以色列定居者的蒙面人员在橄榄采收期间袭击了巴勒斯坦农民，焚烧树木，并用弹弓投掷石块。

正在报道这起袭击事件的《华盛顿邮报》摄影记者海迪·莱文遭到殴打和抢劫，并被送医治疗。莱文表示，她当时穿着标有PRESS字样的防护背心，袭击者拿走了她的护照、手机和摄影设备。一名巴勒斯坦人还被抵达现场并使用实弹和催泪瓦斯的以色列士兵射伤腿部。

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