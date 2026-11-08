在尼泊尔，28岁的林库·塔库尔17岁时拒绝了家人为她安排的婚姻，并离开了比尔甘杰的家。她开展宣传活动，反对童婚、与嫁妆有关的暴力以及基于性别的暴力。据《加德满都邮报》报道，她前往马德什省偏远村庄，向女孩和妇女讲解她们的权利、生殖健康和营养知识。

拒绝结婚

2016年4月，塔库尔的父母为她定下婚期，对方是一名来自印度比哈尔邦戈拉萨汉的年轻男子。据该报报道，这家人已向新郎家支付13万卢比作为嫁妆。尽管女儿希望继续学业并提出请求，家人仍坚持让她结婚。

塔库尔向帕尔萨县警方寻求保护。当时担任警察副警司的戈宾德拉·博加蒂表示，他帮助她离开家，并安排她入住比尔甘杰Maiti Nepal组织的庇护所。她在那里生活了近一年，之后搬入一家私人宿舍，恢复学业，获得学士学位，并开始在非政府组织工作。

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在马德什社区开展工作

过去三个月，塔库尔一直在劳塔哈特县卡塔哈里亚市与非政府组织Protection Nepal合作。作为社区营养项目的一部分，她走访村庄和学校，评估妇女的健康和营养状况，并就童婚的后果、嫁妆制度、网络犯罪以及针对年轻女性的网络骚扰举行会议。

这位活动人士表示，在马德什农村地区，女孩仍在达到法定20岁之前结婚。她指出，早婚限制了获得教育、医疗服务和经济独立的机会，而早孕会给母亲和儿童的健康带来严重风险。

警方数据显示，马德什省在2023—2024和2024—2025财政年度登记了2,531起自杀案件。死亡者中超过55%是妇女和女孩。执法人员将家庭暴力、因嫁妆引发的骚扰和童婚列为导致妇女心理困扰和自杀的因素之一。

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