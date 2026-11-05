香港最知名的民主派活动人士之一黄之锋，将于11月5日因与外国势力串谋案被宣判。根据Channel NewsAsia报道，该项指控的最高刑罚为终身监禁。

再次被控

黄之锋已入狱近六年，并于10月在狱中度过30岁生日。此前预计，他将在明年1月服完因北京实施的国家安全法所涉颠覆活动案件判处的四年八个月刑期后获释。

2025年6月，香港当局依据同一法律对这名活动人士提出新的指控。他被指向其他国家和机构请求对香港和中国实施制裁。黄之锋于9月认罪，据该媒体称，这通常可能缩短刑期。

量刑聆讯定于11月5日9时30分举行。法官须确定该罪行性质是否严重。若是如此，法律规定可判处10年至终身监禁。人权组织表示，串谋指控旨在阻止黄之锋获释。

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参与抗议运动

黄之锋在2014年被称为“雨伞运动”的抗议活动期间获得广泛关注。自2017年以来，他因与抗议活动有关的案件多次被监禁。

当局称，早在2016年，这名活动人士就开始为《香港人权与民主法案》进行国际游说。该法案旨在赋予美国总统针对香港人权侵犯行为实施制裁的权力。2019年，黄之锋是赴美推动该文件的代表团成员之一，该文件后来获得通过。

2024年，黄之锋与数十名民主派人士一起，在香港规模最大的国家安全法案件审判中被监禁。他的一些共同被告在服刑期满后已获释，但黄之锋成为该案中唯一再次根据该法律被控的人。

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