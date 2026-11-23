一项涉及293,523名女性的欧洲研究发现，在工作、家务和休闲时进行身体活动的参与者，其浸润性宫颈癌的估计风险比缺乏活动的女性低26%。与此同时，整体和中心性脂肪组织指标与发病率之间未显示出具有统计学意义的关联，News-Medical报道。

观察数据

科学家分析了European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition队列的数据，该队列主要包括35至70岁的女性。参与者于1992年至2000年间在10个欧洲国家招募。在排除来自希腊的女性、接受过子宫切除术者以及没有基线问卷的参与者后，分析纳入了293,523名女性。

在中位数为15年的随访期内，覆盖4,146,574人年，研究人员记录了369例浸润性宫颈癌。他们评估了体重指数、腰围、腰臀比和腰高比，并通过问卷确定身体活动水平。

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未确定因果关系

较低的估计风险具体与综合活动指标相关，该指标考虑了工作、家务和休闲时间。对于各类单独的身体活动，这种关联并不稳定。

研究人员还进行了嵌套病例对照分析：其中包括171名确诊女性和342名对照组参与者。研究人员在血液样本中检测了针对九种人乳头瘤病毒类型的抗体，其中包括八种高风险类型，以及既往接触其他性传播感染的标志物。结果总体相似，但该研究具有观察性，无法证实身体活动直接预防宫颈癌，或其作用独立于HPV感染。

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