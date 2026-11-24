演员亚当·德赖弗将在漫威即将推出的《X战警》重启版中饰演纳撒尼尔·埃塞克斯博士，即惊恶先生。他在《塞斯·迈耶斯深夜秀》中谈到了自己参与该项目一事；他当时到节目中宣传詹姆斯·格雷的电影《纸老虎》，Variety报道。

关于角色造型的玩笑

主持人塞斯·迈耶斯向德赖弗展示了一张惊恶先生的图片——他身穿带尖锐衣领的服装、披着斗篷并化了妆。演员开玩笑说，这个角色看起来和早上六点被女儿叫醒时的他一模一样。

德赖弗表示，在加入该项目之前，他对惊恶先生有所了解，但对万磁王更熟悉。他还称自己是《X战警》的粉丝，并回忆起自己童年时曾打扮成金刚狼，而他的表弟托尼则用黄色橡胶手套和牙签制作剑齿虎的服装。

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演员的儿子对影片产生兴趣

德赖弗称，他10岁的儿子此前对观看父亲参演的电影没有兴趣，如今却对《X战警》产生了兴趣。这个男孩去过拍摄现场，并想在影院看到德赖弗。

漫威影业的凯文·费奇此前曾表示，工作室长期以来一直希望与德赖弗合作。据他所说，这名演员曾与漫威讨论过可能的角色，但通常都会礼貌地拒绝。新片将由杰克·施赖尔执导。

据Variety报道，影片还将由萨迪·辛克饰演琴·格雷，因迪·纳瓦雷特饰演小淘气，基特·康纳饰演镭射眼，玛雅·博伊德饰演暴风女，阿萨·格曼饰演天使，以及克里斯托弗·阿博特饰演查尔斯·泽维尔，即X教授。影片定于2028年5月5日上映。

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