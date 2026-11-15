韩国演员高庚杓表示，在首尔酒后驾车发生交通事故后，他将暂停所有已安排的活动。该演员就事故致歉，并承诺配合警方调查，《韩国先驱报》报道。

首尔发生碰撞

事故于周六凌晨约3时30分发生在首尔西部麻浦区东桥洞一带。该演员的汽车与一家私营公司的清扫卡车相撞，该公司受麻浦区政府委托开展工作。

驾驶卡车的一名60多岁工作人员受轻伤。车辆本身受到轻微损坏。警方在事故现场进行的酒精呼气测试显示，高庚杓的血液酒精浓度超过0.08%。在韩国，这一数值是立即吊销驾驶执照的门槛，但具体数值未被披露。

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该演员在Instagram声明中承认自己饮酒后驾车，并表示其驾驶执照已被吊销。他还承诺将全面配合调查，就造成的损失采取必要措施，并接受任何被处以的处罚。

对电视项目的影响

高庚杓还就监控录像作出说明。录像中，他似乎在查看手中的一个物品，而当一名警察出现时，他迅速将其放进大衣口袋。该演员表示，那是一把车钥匙。他还解释说，碰撞后他又向前开了一小段路，因为未能立即找到停车的地方。

该事件影响了有该演员参与的电视项目。tvN节目《Sixth Sense: B Side》的团队告诉当地媒体，将尽可能减少他在剩余集数中的出镜，包括11月22日播出的季终集。原定于11月29日首播的tvN节目《Bogum Magical 2》官方页面已删除包含该演员的宣传视频。Tving服务也在重新剪辑将于12月2日推出的《The Great Escape: Urban Legends》，以减少他在画面中的出现。

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