在美国洛杉矶，演员格伦·克洛斯、英国导演雷德利·斯科特和动画师弗洛伊德·诺曼在第17届理事会奖颁奖典礼上获得荣誉奥斯卡奖。活动于周日在 Ovation Hollywood 综合体的 Ray Dolby Ballroom 举行，阿纳多卢通讯社报道。

克洛斯的首座奥斯卡奖

79岁的克洛斯在长达五十多年的职业生涯中获得八次提名后，赢得了她的第一座奥斯卡小金人。她此前曾凭借在《致命诱惑》《危险关系》《贤妻》和《乡下人的悲歌》中的角色等获得提名。

88岁的斯科特以执导《异形》《银翼杀手》和《角斗士》而闻名，他曾四次获得美国电影艺术与科学学院提名，但未曾赢得竞争性奖项。他没有出席颁奖典礼，而是通过视频致辞接受了这一荣誉。

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动画师和制片人获奖

91岁的诺曼因其对动画事业的贡献而受到表彰。1956年，他成为华特迪士尼动画工作室首位黑人动画师，并参与了《睡美人》《奇幻森林》和《花木兰》的制作。

独立公司 Killer Films 的联合创始人、制片人克里斯汀·瓦雄和帕梅拉·科夫勒因在电影制作方面的成就获得欧文·G·塔尔伯格纪念奖。自2009年以来，理事会奖与每年一度的奥斯卡颁奖典礼分开举办，以表彰终身成就和对电影艺术的卓越贡献。

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