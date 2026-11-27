饰演《Grand Theft Auto 6》主角露西亚·卡米诺斯的演员曼尼·L·佩雷斯首次公开谈及自己参与这款游戏的工作。她在11月26日的 Instagram 帖文中感谢观众发来的消息，以及大家对游戏和该角色的积极评价，NME 报道。

佩雷斯表示，过去几天对她而言非常忙碌。她称，自己投入了近十年时间来塑造露西亚，并称这一角色是她生活中重要的一部分。

角色在发售前得到确认

在《Grand Theft Auto 6》发售前，网上曾流传传闻称佩雷斯正是饰演露西亚的演员。她此前曾与 Rockstar Games 合作：在2019年《Grand Theft Auto Online》的 Diamond And Casino & Resort 更新中，她为一名未具名的二十一点荷官配音。

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2025年，佩雷斯曾表示自己正在参与一项重大项目，但由于保密协议无法透露细节。她获提名 The Game Awards 2026“最佳表演”类别时，其参与《Grand Theft Auto 6》的消息得到确认——当时距离游戏发售还有一天。

露西亚是如何创作的

《Grand Theft Auto 6》编剧亚历克萨·达戈斯蒂诺此前表示，目标是塑造一个完整、充分刻画的角色。她说，露西亚成为 GTA 历史上首位完全配音的女性主角，而在创作这名女主角时，她借鉴了自己认识的女性形象。

饰演杰森的演员迪伦·罗克也感谢开发者在游戏制作中的合作。据 NME 援引最新报道，《Grand Theft Auto 6》在发售后的前四天销量超过4490万份。

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