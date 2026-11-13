玛格特·罗比将出演A24电影《The Week of Pain》——《Variety》

女演员玛格特·罗比将出演由A24和Square Peg打造的电影《The Week of Pain》。克里斯托弗·博格利将担任该项目的编剧和导演，《Variety》报道。影片剧情细节目前尚未披露。

影片制作

A24将制作并资助该片。阿里·艾斯特和拉尔斯·克努森的Square Peg、Dilemma Films以及罗比的制作公司LuckyChap也将参与制作。

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博格利此前曾参与制作电影《Dream Scenario》和《Sick of Myself》。他此前与A24和Square Peg合作制作了《The Drama》，罗伯特·帕丁森和赞达亚出演了该片。

罗比接下来的项目

罗比最近出演了华纳兄弟出品的浪漫改编电影《Wuthering Heights》，搭档为雅各布·艾洛蒂。她还将与布莱德利·库珀共同出演《Ocean’s 11》前传，库珀将执导该片。据《Variety》报道，这部电影的剧情将围绕1962年摩纳哥大奖赛期间的一场抢劫案展开。

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