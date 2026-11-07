泰国曼谷刑事法院裁定，将演员帕娜达·翁普迪（艺名布姆）及其丈夫阿提普·阿南塔万羁押。这对夫妇首次就一宗因调查慈善基金会 Goodness Foundation 活动而引发的案件出庭，《曼谷邮报》报道。

警方立场与保释

警方请求法院批准初步羁押12天，理由是调查尚未完成。执法人员还反对保释，担心嫌疑人可能逃跑或影响证据。

根据泰国法律，在检察官必须提出指控之前，嫌疑人最多可被羁押七个12天期限，即最长84天。翁普迪没有申请保释，庭审结束后她被送往中央女子惩教机构。法院拒绝了其丈夫的保释申请，他被转移至曼谷还押监狱。

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被指控的行为

现年50岁的翁普迪曾获泰国小姐称号，她被指控共谋欺骗公众、向计算机系统录入虚假数据以及共谋洗钱。她53岁的丈夫是一名房地产投资者和健身专家，被怀疑共谋洗钱。

这名女演员于周五在其位于曼谷的住所被拘留，而阿南塔万则主动向当局自首。在被送往法院前，翁普迪道歉并表示，她已向调查人员提供了所有事实。她的律师埃卡西特·斯里桑表示，她和其法律团队将不再接受采访，以免干扰司法程序。

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