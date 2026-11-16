英特尔股东已在美国加利福尼亚州圣何塞联邦法院对这家美国芯片制造商提起集体诉讼。他们称，该公司隐瞒了个人电脑销售长期下滑的影响，此后其股价在一天内下跌近29%。Channel NewsAsia对此进行了报道。

股东的指控

这起于周五提起的诉讼由密歇根州绍斯菲尔德市消防员和警察养老金系统牵头。原告表示，英特尔过于缓慢地披露个人电脑需求下滑和产品库存过剩将如何影响其收入。

股东称，该公司在电脑销售和库存过剩方面的问题，超过了数据中心建设和人工智能热潮所带来的好处。他们还表示，英特尔有动机和机会误导投资者：该公司于8月中旬、第三季度中期，以每股95美元的价格出售价值230亿美元的股票，从而筹集资金。

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股价下跌

10月30日，英特尔股价下跌28.6%，公司市值缩水约1400亿美元。这发生在该公司预测第四季度收入和利润将低于预期，并警告个人电脑市场将持续低迷的次日。

英特尔首席执行官陈立武对分析师表示，他对制造产能不足、“前所未有的内存危机”以及由此导致的个人电脑市场疲软感到失望。他表示，这些问题需要紧急解决。英特尔没有立即回应记者的询问。

该诉讼要求为2026年7月23日至10月29日期间的英特尔股东获得金额未定的损害赔偿。被告还包括陈立武和首席财务官大卫·津斯纳。截至周五收盘，英特尔股价为59.66美元。

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