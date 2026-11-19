芯片制造商超威半导体公司（Advanced Micro Devices，AMD）股价周三下跌约7%，此前投资公司Hunterbrook Media发布了一份关于AMD在中国业务潜在风险的报告。据CNBC报道，Hunterbrook还披露其已建立AMD股票空头头寸。

关于服务器固件的说法

Hunterbrook称，在中国服务器制造商IEIT Systems被列入美国黑名单后，该公司据称仍持续收到新版AMD固件。Hunterbrook表示，这类固件使AMD芯片能够在服务器中运行。CNBC指出，其无法独立核实这一信息。

报告还称，华盛顿新的出口管制规则可能会收紧对AMD海外业务的限制。Hunterbrook表示，AMD超过20%的收入来自中国和香港客户，该公司在完成其大多数芯片生产方面依赖一家中国合作伙伴。

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AMD对出口管制的立场

AMD未立即就Hunterbrook的说法向CNBC发表评论。与此同时，AMD首席执行官苏姿丰在最近一次财报电话会议上称，中国是该公司的重要市场，并表示这家制造商力求完全遵守美国出口管制。

Hunterbrook的说法是在对AMD竞争对手英伟达（Nvidia）展开调查的背景下提出的，调查涉及其向与中国有关联的亚洲公司销售产品。围绕英伟达的不确定性此前被视为可能有利于AMD的因素。

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