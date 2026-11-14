CNBC：伯克希尔·哈撒韦股价自本季度初上涨19.1%

伯克希尔·哈撒韦股票连续四个交易日收于新的历史高位。自第四季度开始的10月1日起，A类股上涨19.1%，并有11次收于历史最高水平，CNBC报道。

流通范围更广的B类股也较近期低点上涨19.1%，并有十次收于创纪录水平。自年初以来，它们的表现比基准高出7.5个百分点。

可能减持美国银行股份

伯克希尔·哈撒韦须向美国证券交易委员会提交第三季度13F表格季度股票投资组合报告。CNBC称，该公司的10-Q表格报告中的数据可能表明，这家控股公司继续减持美国银行股票。如果得到证实，这将是连续第九个季度出售。

截至6月30日，伯克希尔持有4.834亿股美国银行股票，估值为247亿美元。在出售开始前，即2024年6月30日，该公司持有超过10亿股、价值411亿美元的股票。此后，投资组合中的股票数量减少了53.2%，未计入第三季度可能进行的交易，而该银行的股价上涨了28.3%。

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推测将继续出售的依据是，“银行、保险和金融”类别中股票收购成本减少了3.72亿美元。Barron’s估计，第三季度可能出售3000万至4000万股美国银行股票。第二季度，伯克希尔出售了3020万股此类股票。

新发行日元债券

伯克希尔·哈撒韦还宣布出售了超过1820亿日元、约合11亿美元的日元债券。这些证券的到期日介于2029年至2056年，年利率为2.6%至4.6%。

4月，该公司出售了价值2720亿日元、即17亿美元的日元债券。伯克希尔利用此类借款所得资金，对冲其日本股票投资面临的汇率波动。

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