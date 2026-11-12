人工智能芯片制造商Cerebras在发布季度业绩并宣布与微软达成协议后，盘后股价上涨13%。该公司报告的营收超过市场预期，并给出了第四季度预测，CNBC报道。

营收超过预期

Cerebras第三季度核心营收为2.309亿美元，高于LSEG调查的分析师预期的2.147亿美元。该公司称，这一指标较1.357亿美元增长70%。与此同时，Cerebras报告每股亏损67美分；CNBC指出，目前尚不清楚如何将这一指标与预期每股亏损14美分进行比较。

Cerebras首席执行官安德鲁·费尔德曼告诉CNBC，由于交付周期较长以及图形处理器价格更高，公司看到了销售硬件的机会。Cerebras正试图在人工智能芯片市场与英伟达竞争。

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与微软的协议及预测

费尔德曼表示，微软于10月与Cerebras签署协议，公司预计将在2027年第一季度从该协议中获得首批收入。Cerebras还与其他大型云服务提供商亚马逊和甲骨文达成了协议。

Cerebras预计第四季度核心营收将为3.10亿至3.30亿美元，毛利率为47%至49%。LSEG的共识预测为营收2.71亿美元、利润率42.1%。公司还预计，其2027年营收将增长至三倍，约达28.5亿美元，而LSEG调查的分析师预测为29.2亿美元。

尽管财报发布后上涨，但自5月在纳斯达克首次上市以来，Cerebras股价已下跌约47%。

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