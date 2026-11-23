法国生物科技公司Abivax的股价周一早盘上涨10%，此前该公司驳斥了做空机构Scorpion Capital针对实验性药物obefazimod的指控。此前，在Scorpion Capital发布报告后，该公司在巴黎上市的股票下跌了17%，CNBC报道。

做空机构的说法

Scorpion Capital称，其委托进行的实验室测试据称表明，obefazimod可能是通过对细胞产生非特异性毒性作用，而非通过Abivax所宣称的靶向生物学机制发挥作用。该做空机构还表示担忧催化性光毒性，这一过程是指吸收光线的分子引发可能有害的化学反应。

Scorpion Capital提出，该药物的特性可能与三期试验期间报告的皮肤癌病例存在关联。此外，该公司还质疑了构成该药物开发基础的科学研究的可靠性。

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Abivax的回应与试验

收盘后，Abivax表示，Scorpion Capital的报告包含大量事实不准确且具有误导性的陈述、假设和结论。Obefazimod是该公司唯一的药物；在一项后期临床试验中，它显示出对溃疡性结肠炎患者的益处。

Abivax计划在年底前向美国食品药品监督管理局提交该药物的批准申请。该公司预计obefazimod可能于2027年进入美国市场。该药物还正在一项用于治疗克罗恩病的中期研究中接受测试。

6月，投资者对有关溃疡性结肠炎患者obefazimod后期试验参与者中出现癌症病例的报道作出反应。在同一试验数据的第二部分中，Abivax表示，恶性肿瘤的发生率与预期水平相符。

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