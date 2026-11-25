日本科技财团软银集团（SoftBank Group）股价周三下跌10%，原因是亚洲与人工智能相关的科技公司遭遇抛售。继华尔街科技板块隔夜下跌后，投资者对人工智能投资的担忧再度升温，CNBC报道称。

日本芯片制造商下跌

在日本，与全球人工智能供应链相关的公司损失最为严重。为英伟达供应产品的芯片测试设备制造商爱德万测试（Advantest）下跌12.26%。

为英伟达合作伙伴台积电（TSMC）供应芯片制造设备的东京电子（Tokyo Electron）下跌10.9%。半导体检测设备制造商Lasert​​ec下跌10.15%，迪思科公司（Disco Corporation）股价下跌9.41%，瑞萨电子（Renesas Electronics）下跌10%。

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韩国市场下跌

抛售也波及韩国科技公司。作为人工智能加速器高速内存芯片关键供应商的三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）股价均下跌超过7%。

在韩国科技行业的其他公司中，LG Innotek下跌6.15%，LG Display下跌4.09%。亚洲市场的下跌发生在美国科技股走低之后：纳斯达克综合指数部分回吐了前一交易日的涨幅。

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