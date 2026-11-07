在美国，伯克希尔哈撒韦B类股一周上涨逾5%，而标普500指数下跌近2.7%。得益于三次创纪录的收盘，B类股年初至今跑赢基准指数5.8个百分点，CNBC报道。

资本从科技股流出

一个月前，伯克希尔哈撒韦股票年初至今落后标普500指数13.6个百分点。CNBC指出，投资者将资金从不断下跌的科技股转向这家受人工智能影响相对较小的传统综合企业。投资者担心，对数据中心的大规模支出可能无法获得回报。

两周前，伯克希尔股价已完全收复约15%的跌幅。这一跌幅是在沃伦·巴菲特于2025年股东大会上宣布打算在当年年底卸任首席执行官后的三个月内出现的。该公司股价目前比2025年5月3日、即这一声明前达到的创纪录收盘水平高出6%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

伯克希尔投资动态

截至6月30日，伯克希尔哈撒韦持有的Alphabet股份价值378亿美元，是其股票投资组合中规模第三大的持仓。在A类和C类股票下跌约20%后，该持股价值降至302亿美元，该头寸也降至第四位，位于价值383亿美元的可口可乐之后。

伯克希尔哈撒韦披露额外购买2700万美元Sirius XM股票，可能推动这家卫星广播公司的股价进一步上涨。伯克希尔以每股29.10美元的平均价格购入超过92.4万股。周四，Sirius XM股价触及33.76美元的52周盘中高点；自发布季度报告以来，该股上涨18.6%，年初至今上涨62%。

关注我们在