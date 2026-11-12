11月12日，Nvidia股价在美国盘前交易中下跌7.8%，此前有报道称，董事会正在决定是否罢免首席执行官黄仁勋。正如Channel NewsAsia报道，这可能使这家芯片制造商的市值自2025年7月以来首次跌破4万亿美元。

人工智能行业面临压力

Nvidia是人工智能基础设施的关键参与者之一，并为与使用其芯片相关的项目提供融资。这种模式因对循环融资的担忧而受到关注。据该媒体报道，与人工智能相关公司的股票也面临压力，原因是市场担忧行业融资以及对数据中心建设监管可能收紧。

自董事会于周日宣布调查黄仁勋与女商人爱丽丝·黄的关系以来，Nvidia已损失约3000亿美元市值。截至发稿时，有关可能罢免公司负责人的消息仍只是报道，而非董事会已确认的决定。

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其他公司的走势

获得Nvidia支持的CoreWeave股价下跌6%，此前一交易日上涨超过27%。IREN和Applied Digital同样走低，而Nebius在公布第三季度业绩后股价下跌10.7%。

Micron Technology股价下跌3.4%，Sandisk下跌5.1%，Western Digital下跌3.2%。Lumentum、Coherent和Dell的股价下跌3.3%至4.1%。与此同时，Nvidia竞争对手AMD和Broadcom的股价分别上涨1.7%和0.8%。日本和韩国市场收盘时下跌近0.7%，欧洲科技股下跌约1%。

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