在美国，英伟达股价周二下跌近8%，美国立法者就总统唐纳德·特朗普在让黄仁勋重返首席执行官职位一事中所扮演的角色提出质疑。据BBC News报道，在波动交易中，该公司在宣布恢复这位高管职务后获得的部分市值涨幅被抹去。与此同时，该股报价仍高于上周五收盘时的水平，即有关黄仁勋回归的报道出现之前。

首席执行官回归

英伟达董事会于周一恢复黄仁勋的职务，距离他被迫辞职还不到两周。这次辞职发生在有关婚外关系的信息曝光之后；其中一段关系涉及一名被怀疑为中国从事间谍活动的人。

特朗普表示，他在恢复这名63岁高管职务一事中发挥了重要作用。据他所说，他与英伟达董事交谈，并说服他们让黄仁勋回归。总统还对CNBC表示，董事会成员曾要求获得有关国家安全威胁的保证，鉴于当局掌握的信息，这些保证已向他们提供。

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国会质询与市场反应

英伟达董事会表示，其已考虑到美国政府最高层代表的立场，并确信恢复黄仁勋职务不会造成国家安全风险。董事会主席哈维·琼斯称，这一决定符合公司股东、员工、合作伙伴和客户的利益。

黄仁勋将于下周在美国国会作证，届时他将被问及与艾丽斯·黄的关联，后者被怀疑为中国从事间谍活动。艾丽斯·黄并非英伟达首席执行官的亲属。美国商务部正准备将Megaspeed列入黑名单，这是一家位于新加坡的英伟达客户，其首席执行官曾是艾丽斯·黄。中国否认间谍指控。

下跌也波及其他微芯片制造商：AMD股价下跌超过10%，博通和迈威尔科技的证券也出现下跌。投资者正在评估新当选民主党人可能实施监管的风险，以及大规模人工智能投资的回报前景。过去六个月，英伟达股价已损失近30%的价值。

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