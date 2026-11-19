11月18日，英伟达在纽约的股价下跌2.9%，尽管这家芯片制造商发布了强劲的季度报告。正如Channel NewsAsia报道，股价下跌发生在大多数美国、欧洲和亚洲股市整体走低的背景下。

英伟达的财务业绩

该公司表示，其第三季度营收翻了一番，超过1150亿美元。净利润为653亿美元。英伟达还上调了预测，预计明年营收将增长75%。

Saxo首席投资策略师查鲁·查纳纳指出，英伟达强劲的业绩为公司管理层赢得了时间，并证实了更广泛人工智能领域对基础设施的需求。与此同时，她表示，市场接下来的走势将越来越取决于企业将这一需求转化为稳定利润的能力。

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市场对Anthropic首次公开募股的预期

投资者还在为人工智能开发商Anthropic计划于11月19日进行的首次公开募股做准备。据该媒体报道，这家成立五年的初创企业可通过IPO筹集至少650亿美元。分析师认为，部分市场参与者正在削减其他资产的持仓，以腾出资金购买Anthropic股票。

在外汇市场，美元继续兑主要货币走强。这与市场预期美国联邦储备系统可能在下个月加息，并可能在明年初再次加息有关。

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