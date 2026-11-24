在美国，Claude开发商Anthropic的股价于11月24日星期二的盘前交易中跌破83美元的首次公开募股发行价。该股下跌5.8%，报82.59美元，Channel NewsAsia报道。

上市后下跌

Anthropic于11月19日在纳斯达克上市。开盘时，其股价为111.50美元，较IPO发行价高出34%。该公司的完全稀释估值当时一度超过2万亿美元。

上市后，股价受到科技股更广泛抛售的影响。上周，标普500指数和道琼斯指数收于确认回调的水平，而英伟达录得自2008年以来最大单周跌幅。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

最大规模IPO

在承销商行使购买额外股份的选择权后，该公司通过史上最大规模的首次公开募股筹集了935亿美元。这超过了SpaceX上市的成绩，后者于6月筹集了857亿美元。

作为首家上市的先进人工智能领域公司，Anthropic被视为该行业状况的指标。其股价下跌加剧了市场对AI公司高估值以及在利率上升背景下计算基础设施巨额支出的担忧。

与此同时，追踪指数再平衡的分析公司Intropic估计，到年底，被动型基金可能购买多达30%的已发行股票。MSCI计划在11月30日收盘后将Anthropic纳入其全球标准指数。

关注我们在