周五，与人工智能相关的美国公司股票再次大幅下跌。据亚洲新闻台援引路透社的报道，在有消息称英伟达首席执行官黄仁勋突然辞职后，投资者对该行业的融资感到担忧。

纳斯达克100指数在交易期间下跌2.2%。如果这一跌幅持续至收盘，其市值可能减少近8700亿美元。费城SE半导体指数下跌6%，这相当于该指数成分公司市值可能减少超过6700亿美元。

云计算公司下跌

获得英伟达支持的云计算公司CoreWeave和Nebius Group的股价分别下跌10.8%和12.1%。据CNA报道，这延续了它们前一天的大幅下跌，当时黄仁勋在其婚外关系信息被披露的背景下辞职。

在黄仁勋的领导下，英伟达为围绕其芯片建设的基础设施提供资金。这一战略支撑了需求，但同时也引发了对芯片制造商与其客户之间可能存在循环融资流动的疑问。

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同样获得英伟达支持的英国云服务提供商Nscale修订了其IPO招股说明书。该公司表示，预计截至9月30日的九个月净亏损为17亿美元，而一年前为4.333亿美元。

科技板块下跌

超威半导体股价下跌10.2%，博通下跌6.7%，美光科技下跌5.6%。西部数据和闪迪的证券分别下跌7.7%和9.3%。光子产品制造商Lumentum和Coherent，以及AI服务器制造商戴尔和HPE下跌6.2%至10.7%。

甲骨文、Alphabet、Amazon.com和微软的股价下跌0.1%至3.6%，而Meta Platforms的股价上涨1.3%。英伟达计划于下周公布季度业绩，人工智能实验室Anthropic则预计将在公开市场首次亮相。这些事件可能影响投资者对AI行业的情绪。

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