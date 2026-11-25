周三，美国与人工智能相关公司的股票在盘前交易中继续下跌。投资者正在评估建设AI基础设施的支出迅速增长，以及这些投资可能带来的回报，Channel NewsAsia报道。

市场对该行业公司的业绩反应愈发严厉：投资者会惩罚未达预期的公司，而超出预期和上调展望也不再总能支撑股价。其中一个原因被认为是对高额且不断增加的基础设施支出的担忧，这些支出通常通过借款融资，同时市场也不确定此类投资能否盈利。

服务器和芯片制造商股票下跌

Dell Technologies股价下跌7.2%，尽管这家服务器制造商今年第三次上调全年营收和利润预期，并批准额外250亿美元的股票回购。Swissquote Bank高级分析师伊佩克·奥兹卡尔德斯卡娅表示，投资者更担忧建设AI所需的高额且持续上升的成本，因此强劲的财务业绩和预测已不再改善市场情绪。

HPE在上调全年营收预期后，其股价周二下跌16.3%。周三，该公司股价再跌5.2%，Super Micro股票下跌3.6%。AI半导体制造商Ambarella的市值为20亿美元，其股价在预测第四季度营收低于分析师预期后下跌36%。Nvidia股价下跌4.6%，延续了前一天6%的跌幅。

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Claude开发商Anthropic的股价下跌5.6%，在该公司登陆纳斯达克数天后，其交易价格显著低于83美元的IPO发行价。

数据中心债务融资带来压力

为AI出租专用算力的云计算供应商自10月以来一直面临压力，原因是市场担忧其快速扩张所依赖的债务融资。本月民主党在中期选举中获胜也加剧了投资者的担忧：他们正在评估因更严格的AI监管和建设面临的额外障碍而导致数据中心发展放缓的风险。

获得Nvidia支持的CoreWeave和Nebius Group均下跌约6%，IREN、Applied Digital和Core Scientific则下跌逾4%。随着这些证券价格接近历史低点，2031年到期的CoreWeave债券收益率升至接近18%。与此同时，为科技公司违约投保的成本上升：Oracle、Alphabet、SpaceX和CoreWeave的五年期信用违约互换均达到创纪录水平。Oracle、Alphabet、Amazon、Meta Platforms和Microsoft的股价下跌1.4%至4.3%。

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