阿尔阿赫利在吉达进行的一场补赛沙特职业联赛中以3比1击败阿尔纳斯尔。克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在第15分钟率先破门，但他的球队最终失利。据《The National》报道，这场比赛在10月最初被推迟后重新安排举行。

罗纳尔多进球并罚失点球

这名阿尔纳斯尔葡萄牙前锋接若昂·菲利克斯传球后凌空抽射，将球打入远角。这是41岁的罗纳尔多职业生涯第986粒进球，也是他本赛季代表俱乐部在各项赛事中的第10粒进球。

罗纳尔多进球四分钟后获得了梅开二度的机会：纳瓦夫·阿尔布沙伊利被犯规后，球队获得点球。但这名前锋的射门击中门柱。这是他本赛季第二次罚失点球，也是他职业生涯首次连续两次点球未能得分。

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阿尔阿赫利打入三球

上半场临近结束时，巴西中场加莱诺用一脚远射扳平比分。第71分钟，英格兰前锋伊万·托尼罚入点球，打进个人本赛季第14球。四分钟后，巴西后卫罗热尔·伊巴涅斯扩大了阿尔阿赫利的领先优势。

失利后，阿尔纳斯尔仍位居积分榜第三，落后领头羊阿尔希拉尔两分，后者少赛一场。阿尔阿赫利升至第四位，落后阿尔纳斯尔四分。

阿尔纳斯尔主教练安格·波斯特科格鲁表示，他的球队开局踢得很好，并且在他看来配得上胜利。萨迪奥·马内在俱乐部许可下缺席比赛，因为他的妻子当天上午生下了他们的第二个孩子。

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