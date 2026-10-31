半岛电视台在节目《隐藏的更大》中播出了穆罕默德·戴夫及哈马斯军事派别其他指挥官的罕见档案画面。该电视台还公布了文件，并称这些文件涉及2023年10月7日袭击的准备工作，《耶路撒冷邮报》报道。

来自地道的画面

在一段录像中，戴夫头戴头巾走过地道，并与陪同他的人交谈。据称，其他视频展示了袭击前哈马斯高级指挥官在地道中的会面，以及他们在地下共同祈祷的场景。

节目中被确认出现在视频中的人员包括戴夫的副手马尔万·伊萨、穆罕默德·辛瓦尔、伊兹·丁·哈达德、拉阿德·萨阿德、艾哈迈德·兰杜尔和拉法阿·萨拉马。节目还展示了戴夫与哈马斯前领导人叶海亚·辛瓦尔和伊斯梅尔·哈尼亚在一处火箭生产车间的画面。

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有关袭击准备工作的文件

半岛电视台还展示了一段戴夫与叶海亚·辛瓦尔的谈话录音。据该电视台称，这段谈话发生在以色列于2021年开展“守护城墙”行动之后。在另一段画面中，戴夫身处哈马斯行动中心，查看以色列坦克模型，并与旅级指挥官讨论作战计划。

其中一份文件的日期为2023年10月5日。该文件被展示为一份行动命令，据称戴夫在一次长达六小时的参谋会议后签署了该命令。按照半岛电视台的说法，文件指出袭击应于6时30分开始。另一份与哈马斯内部军事指挥部2023年2月会议有关联的文件，据称记录了在袭击实施前数月开始准备攻击的决定。

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