半岛电视台的一项调查称，身着便装的以色列士兵加入了以色列定居者武装团体在被占领的约旦河西岸对巴勒斯坦人发动的袭击。据阿纳多卢通讯社报道，该调查将14名巴勒斯坦人的死亡与曾在军队服役或在袭击期间被看到身穿军装的定居者联系起来。

身着便装的士兵

半岛电视台称，士兵身着便装参与袭击巴勒斯坦村庄，使人们更难在武装定居者中辨认出他们。该调查还公布了图像，显示另一名身着便装的以色列士兵在纳布卢斯省袭击巴勒斯坦橄榄采摘者。

在其中一宗事件中，该调查将一名巴勒斯坦人在希伯伦省农地上遭枪击死亡与一名身着便装的士兵联系起来。半岛电视台称，此人是以色列定居者团体的活动人士，并于2024年受到美国制裁，但相关限制后来被取消。报道未透露此人的姓名。

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Hagmar部队与袭击

该调查还聚焦以色列军队的Hagmar地区防卫部队，定居者被招募为这些部队的预备役人员。调查称，自2023年以来，这些部队的人数增长了六倍，其角色已从守卫定居点转变为直接支持袭击巴勒斯坦社区。

半岛电视台援引知情消息人士称，服兵役使定居者能够获得有关巴勒斯坦人的敏感信息、持证武器以及定期军事训练。巴勒斯坦反对隔离墙和定居点委员会记录了10月发生的1369起定居者袭击事件。从2023年10月至2026年6月，该委员会记录了12,506起袭击事件，造成52名巴勒斯坦人死亡，并引发890起针对财产和农地的火灾。

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