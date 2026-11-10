叙利亚流离失所的阿拉维派人士表示，原本 предназначенная для该国沿海地区暴力受害者的联合国人道援助，据称落入了武装团体手中；他们称，这些团体参与了针对该社群的袭击。据《耶路撒冷邮报》援引数个流离失所家庭的消息报道。

流离失所家庭的投诉

该报一名化名为R.的消息人士说，在从拉塔基亚流离失所后，她的家人与另外两个家庭一同住进了哈马省农村地区的一套两居室公寓。她表示，一名社区领导人建议他们在SARC中心登记，以领取床垫和毛毯。

该女子称，在该中心，武装团体和身穿叙利亚总安全局制服的人员指控她的家人与前政权有联系，并拒绝提供援助。她否认自己的家人与阿萨德政权有任何关联。R.表示，她和邻居看到，受助人名单上的他们的姓名被替换为当地团体代表或SARC工作人员亲属的姓名。

R.称，她的家人曾多次向联合国难民事务高级专员办事处投诉。该机构表示，没有关于具体投诉的信息，但建议向UNHCR监察长办公室报告可能存在的违规行为。

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UNHCR的立场

UNHCR一名代表强调，叙利亚的非食品援助根据经评估的人道需求和既定标准进行分配，不因宗教、族裔或其他特征而有所区别。该代表表示，援助已送达拉塔基亚和塔尔图斯的不同社区，包括境内流离失所者、返乡者以及受紧急情况影响的家庭。

该机构还表示，受助人名单会核查是否存在重复，分配过程则通过实地走访和受助人反馈进行监督。UNHCR称，在这些程序中发现的问题，还会被进一步核查是否符合人道主义原则。

有关暴力的证词

该报另一名化名为T.的消息人士表示，在拉塔基亚省贾卜莱遭袭期间逃离时，他的腿部受伤。他还称，被运到其所在地区的人道援助，在代表团离开后被袭击当地居民的同一批团体拿走。据他所述，他的叔叔在试图在城内领取援助时遇害。

2025年3月，叙利亚沿海地区发生大规模杀戮，约1400人死亡，其中大多数是阿拉维派平民。联合国调查小组得出结论称，过渡政府部队成员及其他各方可能犯下了战争罪。

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