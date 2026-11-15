澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯在菲律宾就其与气候变化部长克里斯·鲍恩的一段私人谈话道歉。这段谈话在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会一场会议前，被开启的麦克风录下。据《卫报》报道，他于周日在访问澳大利亚军舰HMAS Stalwart期间作出道歉。

会前谈话

在安塔利亚与商界代表会面前，阿尔巴尼斯和鲍恩讨论了手机放在哪个口袋里更好。总理告诉部长，手机应该远离心脏，因为它可能会影响心律。

鲍恩拿设备可能具有放射性开玩笑，随后说，他更担心不要把手机放进裤子口袋。作为回应，阿尔巴尼斯使用了一个指代男性性器官的粗俗词语，鲍恩同意这可能比心脏更重要。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

政界人士的反应

阿尔巴尼斯称这段对话是两位朋友之间的轻松玩笑，并表示没有人受到伤害，谈话中也没有批评任何人。此前，总理的一名代表也将这段录音描述为两场会议之间休息时的玩笑。

反对党联盟代表詹姆斯·帕特森批评这些言论，称这样的谈话可能损害澳大利亚在国际舞台上的形象。就业部长阿曼达·里什沃思驳回了这些批评，强调这只是两场会议之间的私人玩笑，还有更重要的问题需要讨论。

阿尔巴尼斯正在菲律宾参加东南亚国家联盟峰会及外交会议，其中包括与美国总统唐纳德·特朗普会面。周日，他还计划与菲律宾总统费迪南德·“邦邦”·马科斯二世举行双边会谈。

关注我们在