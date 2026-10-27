澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯承诺，政府将迅速应对针对议员及其办公室工作人员安全的威胁。政府正在考虑的方案包括在议员选区办公室安装紧急按钮，可借此向执法部门报告事件。

据《卫报》报道，阿尔巴尼斯在工党议会党团会议上发表了这一声明。他表示，议员被迫忍受威胁的时间已经太长，政府必须采取更多措施保护他们，并保障其工作人员的安全。

办公室和住所的安全措施

据该报报道，政府正在考虑一系列可能的调整：加强选区办公室的保护、改善与联邦警方的沟通，以及为议员私人住所的安全提供资源，包括监控摄像头和照明设施。工党还计划加快对联邦工作场所安全问题的审查，有关保护和安全的建议预计将很快拟定。

内政部长托尼·伯克告诉党内同僚，政府也在研究选举期间投票站的安全问题。反对党领袖安格斯·泰勒对联盟党议员表示，政府与反对党仍在就人身安全进行讨论，但没有提出具体建议。

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法蒂玛·佩曼的声明

上周，因迪选区议员海伦·海恩斯遭到疑似袭击后，安全问题受到了更积极的讨论。来自不同政治力量的议员表示，在其工作人员面临威胁和暴力的背景下，办公室需要获得额外保护。他们还报告称，在网络上和线下都遭遇了辱骂和威胁，其中包括死亡威胁和强奸威胁。

参议员法蒂玛·佩曼于2024年离开工党并成为无党派人士，她因自己办公室人员不足而批评了前党内同僚。她表示，她的员工已精疲力竭。根据在参议院听证会上提交的一份内部文件，佩曼没有任何顾问，而16名无党派议员和参议员共拥有30名顾问。

佩曼还表示，在离开工党后，死亡威胁和仇恨言论的数量大幅增加。她说，去年其办公室主任拆开了一件装有人的粪便的邮件，随后生物安全专家被召至现场。

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