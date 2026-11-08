澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，悉尼维多利亚兵营的出售已被取消，位于帕丁顿地区的这座建筑群将继续归国家所有。在出售这一历史遗址的计划受到广泛批评后，当局作出了这一决定，澳大利亚广播公司新闻报道。

四处设施将移交财政部

悉尼维多利亚兵营，以及墨尔本维多利亚兵营、昆斯克利夫堡和威廉斯角库克皇家澳大利亚空军基地，将从国防部门移交至财政部。阿尔巴尼斯表示，悉尼建筑群在该国历史中占有特殊地位，并将继续归国家所有。

总理表示，该计划旨在创造机会，向公众开放历史性国防设施和建筑，并纪念国家历史。

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出售计划引发政治批评

拥有166年历史的悉尼维多利亚兵营，是在2月独立房地产审计后计划出售的67处国防设施之一。该出售计划原本旨在为政府筹集18亿美元。

这一倡议受到联盟党、绿党、独立议员和单一国家党的批评。加入反对出售抗议活动的前总理约翰·霍华德指责政府漠视国家和军事历史。

国防部长理查德·马尔斯表示，人员将从这些设施调离，相关区域将向访客开放。财政部长凯蒂·加拉格尔指出，四处设施各自的历史遗产均受法律保护，而国家所有权应有助于为后代保护这些遗产。

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