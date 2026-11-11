澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯在土耳其安塔利亚举行的COP31领导人峰会上表示，联合国气候变化大会必须取得实际成果。土耳其主办COP31，而澳大利亚主持谈判进程，阿纳多卢通讯社报道。

投资与清洁能源

阿尔巴尼斯表示，各国之间的合作应促进对清洁能源技术的投资，加快电气化进程，采取更积极的海洋行动，并为最需要资金的国家调动气候融资。他强调，有必要确保一个拥有清洁、可靠且可负担能源以及强劲经济体的未来。

这位澳大利亚总理指出，在《巴黎协定》之前，世界正朝着升温约四摄氏度的方向发展。他表示，目前的评估显示，升温轨迹约为2.6摄氏度，而全球目标为1.5摄氏度。阿尔巴尼斯承认，这一门槛可能会被突破，但强调应避免的每一小部分升温都具有重要意义。

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支持太平洋国家

阿尔巴尼斯还关注了太平洋地区国家面临的气候挑战。他表示，最脆弱的国家需要资本，并提到去年与其他太平洋国家共同成立的Pacific Resilience Facility，这是一个由太平洋国家主导的区域气候融资机制。

在阿尔巴尼斯发表讲话前，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁建立一项以共同责任为基础的新Climate Justice Compact。澳大利亚总理还表示，《巴黎协定》已将全球资金流向转向更清洁的能源，并呼吁将气候承诺转化为具体行动。

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