澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯在安提瓜和巴布达举行的英联邦政府首脑会议期间，未能与英方就收紧针对来自英国旅行者的规定达成协议。澳大利亚政府寻求减少净海外移民，并将英国背包客人数几乎翻倍与显著压力联系起来，澳大利亚广播公司新闻报道。

阿尔巴尼斯寻求修改在斯科特·莫里森政府时期签订的自由贸易协定条款。该协定免除了英国旅行者在澳大利亚区域和农村地区工作的要求。总理称与英方的谈判“非常具有建设性”，并表示官员将继续研究可能的方案。

会后发布的声明未提及就此问题达成任何具体协议。英方声明仅提到确保年轻人在国内外获得机会的重要性，而澳方发布的公告没有涉及这一议题。

加息

阿尔巴尼斯此次出访恰逢澳大利亚储备银行自年初以来第五次上调利率。利率达到18年来的最高水平。总理在国外期间回答了有关经济形势的问题，并表示与国际社会互动是加强澳大利亚经济的一部分。

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澳大利亚储备银行行长米歇尔·布洛克表示，加息决定与经济生产能力面临的国内压力有关。她还指出，由中东战争引发的石油冲击是通胀因素之一。

财政部长吉姆·查默斯在更新年中经济和财政预测前，面临削减政府开支的呼声。财政部长凯蒂·加拉格尔表示，政府正在各个领域寻找节省开支的办法。

针对社交媒体法律的诉讼

在堪培拉，高等法院开始审理Reddit和人权组织数字自由项目针对政府社交媒体法律提起的诉讼。原告称，这些限制违反宪法，因为其将年轻人排除在公民参与之外。

自这些法律于12月生效以来，近500万个社交媒体账户已被封禁。参议院计划于下周开始调查政府关于保障用户安全的数字照护义务法律。

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