捷克宇航员阿莱什·斯沃博达已完成欧洲航天局预备宇航员队伍的基础训练，正为前往国际空间站的任务做准备。这项训练使他获得了在国际空间站工作所需的基础知识，布拉格广播电台报道。

军用飞行员经验

参与斯沃博达选拔工作的是比利时宇航员弗兰克·德温内，他曾执行过两次太空任务，并曾担任欧洲宇航员中心负责人。目前，他担任欧洲航天局国际空间站和Terrae Novae项目经理。

德温内表示，斯沃博达作为军用飞行员的经验是一项优势。太空飞行需要具备操作复杂设备、快速处理信息以及在压力下遵守程序的能力。

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同时，德温内强调，飞行员经验并非入选的必要条件。欧洲航天局也会选拔在各自领域拥有实践经验的科学家和医生。他列举的候选人重要素质包括职业成就、抱负、学习能力和团队合作能力。

任务准备

斯沃博达的下一阶段预计将是针对具体任务的专业训练。其中包括研究计划开展的实验、为乘坐指定航天器飞行做准备，以及明确宇航员在飞船上的角色。

德温内建议斯沃博达尽管面对公众关注和采访请求，仍应专注于训练和未来任务。他还强调，太空飞行由一支庞大的科学家、工程师、技术人员及其他专家团队保障，而宇航员则在太空中代表他们的共同工作。

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