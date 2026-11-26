Gavi疫苗联盟签署了一项预购协议，将采购最多150万剂针对本迪布焦埃博拉病毒的候选疫苗。若该药物的临床试验成功完成并获得必要的监管批准，这些剂量可能向受影响人群提供。

据Health Policy Watch报道，Gavi、印度血清研究所和Serum Life Sciences于本周签署了该协议。协议涉及ChAdOx1 BDBV药物，该药物由牛津大学和印度血清研究所开发。

临床试验

世界卫生组织已批准ChAdOx1 BDBV在当前疫情期间开展II/III期临床试验。世卫组织还建议测试另一种候选疫苗，即Moderna公司的mRNA-1469。

该研究采用环形接种策略：曾与患上本迪布焦埃博拉病毒病或因此死亡的患者有接触的人员将接受疫苗接种。试验结果预计于2027年初公布。

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据该媒体报道，疫情集中于刚果民主共和国的伊图里省。自疫情暴发以来，已有超过1.2万人感染，超过5900人死亡。

资金和生产

此次采购将由Gavi第一响应基金提供资金。该基金是在mpox疫情期间设立，用于资助应对疫情暴发和大流行病。该基金获得了美国、日本、意大利、德国、挪威和法国的支持。

印度血清研究所已生产出可用于超过50万剂候选疫苗的原液。在试验结果积极、获得监管批准及世卫组织推荐的情况下，这将加快该药物的可及性。

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